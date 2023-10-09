Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü.
Görüşmede İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
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