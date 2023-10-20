20 Ekim 2023 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 18:20:00
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını ağırladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü.
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