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Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını ağırladı
20 Ekim 2023 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 18:20:00

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşını ağırladı

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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü.

Etiketler : bakan fidan ingiltere görüşme James Cleverly
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