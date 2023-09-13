Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, Ankara'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Sudan, Afrika'da değerli bir ülke. Buradaki iç savaş bizi derinden yaralamaktadır. Bu kadim ülkeye ne yapabiliriz hep onun arayışı içerisinde olduk. Savaşan tarafların ikisiyle de temaslarımız devam etmekte.

Libya'ya ilk yardımlarımızı dün ilettik. 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru da oluşturmaktayız.

Detaylar geliyor...