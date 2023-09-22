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Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki görüşme başladı
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22 Eylül 2023 Cuma 21:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 21:14:00

Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki görüşme başladı

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşmesi başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşmesi başladı.

Etiketler : hakan fidan bakan fidan blinken
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