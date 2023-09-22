22 Eylül 2023 Cuma 21:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 21:14:00
Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki görüşme başladı
Kaynak: IHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşmesi başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşmesi başladı.
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