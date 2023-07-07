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Bakan Fidan, Wopke Hoekstra ile görüştü
07 Temmuz 2023 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:57:00

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hoekstra, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Etiketler : hakan fidan wopke hoekstra hollanda görüşme
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