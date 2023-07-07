Bakan Fidan, Wopke Hoekstra ile görüştü

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hoekstra, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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