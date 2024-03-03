"Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var"

Bakan Fidan: Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

"Antalya Diplomasi Forumu'na 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı katıldı" diyen Bakan Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, "Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp (Gazze konusunda) tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda." dedi.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili de Bakan Fidan, "İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.