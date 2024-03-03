VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manavgat yangınında gönülleri fetheden İbrahim dededen Murat Kurum'a duygu dolu sözler
Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldı
Pakistan meclisinde yapılan oylamada Şahbaz Şerif ikinci kez başbakan seçildi
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Bakan Yumaklı'dan 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü mesajı
"Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var"
03 Mart 2024 Pazar 12:42:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 12:42:00

Bakan Fidan: Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Fidan, "Gazze konusunda taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Genel olarak Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

"Antalya Diplomasi Forumu'na 19 Devlet ve Hükümet başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı katıldı" diyen Bakan Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, "Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp (Gazze konusunda) tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda." dedi.

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili de Bakan Fidan, "İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Etiketler : antalya diplomasi forumu hakan fidan konuşma
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX