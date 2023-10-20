Bakan Fidan, Filistin zirvesine katılacak
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek Filistin Konulu Zirve'ye katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenecek Filistin Konulu Zirve'ye katılmak üzere Mısır'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire'de düzenlenecek, Gazze'deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir" denildi.
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