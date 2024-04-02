Bakan Fidan Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere saat 18.10'da Ankara'dan Brüksel'e hareket etti.
Fidan, yarın NATO Karargahında düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe günü de sürecek olan toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.
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