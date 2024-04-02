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02 Nisan 2024 Salı 19:19:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 19:19:00

Bakan Fidan Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere saat 18.10'da Ankara'dan Brüksel'e hareket etti.

Fidan, yarın NATO Karargahında düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Perşembe günü de sürecek olan toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.

Etiketler : HAKAN FİDAN NATO DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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