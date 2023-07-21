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21 Temmuz 2023 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 23:08:00

Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.

Etiketler : Hakan Fidan Türkiye-Brezilya Dışişleri
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