Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.