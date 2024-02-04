Bakan Fidan, ABD-İran arasındaki çatışmasına dikkat çekti: "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım"

Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklanmalarda bulundu. Bakan Fidan ABD ile İran arasındaki kontrollü çatışmaya ilişkin "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerine yer verdi.