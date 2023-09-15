Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile İstanbul'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 14-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de ziyaretlerde bulunacak.
Bakan Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi İstanbul'da ağırladı.
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