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15 Eylül 2023 Cuma 17:50:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 17:50:00

Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 14-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi İstanbul'da ağırladı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı hakan fidan filippo grandi
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