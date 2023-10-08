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08 Ekim 2023 Pazar 19:01:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 19:01:00

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü: İsrail-Filistin meselesi ele alındı

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

Etiketler : bakan fidan blinken abd görüşme filistin israil
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