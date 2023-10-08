Bakan Fidan, Blinken ile görüştü: İsrail-Filistin meselesi ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.