Bakan Fidan, Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.
Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanımız @HakanFidan, #NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.���� ���� pic.twitter.com/pGOhVaZcOo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 4, 2024