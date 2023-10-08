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Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
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08 Ekim 2023 Pazar 23:35:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 23:35:00

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : BAKAN FİDAN BAE GÖRÜŞME
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