Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.
HAKAN FİDAN, MISIR'A GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle Mısır'a gidiyor.
Bakan Fidan'ın resmi ziyareti iki gün sürecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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