Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.

HAKAN FİDAN, MISIR'A GİDİYOR



Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle Mısır'a gidiyor.

Bakan Fidan'ın resmi ziyareti iki gün sürecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.