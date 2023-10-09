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09 Ekim 2023 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 21:34:00

Bakan Fidan, Azerbaycan'a gidecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı, Şuşa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Bakan Fidan'ın Azerbaycan'a gideceğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Bakanımız, 10 Ekim 2023 tarihinde Şuşa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Toplantıda, EİT bağlamındaki işbirliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacaktır.

Türkiye, kuruluşuna öncülük ettiği EİT'in dost ve kardeş ülkeleriyle birlikte EİT bölgesinin barış, istikrar ve refahının artırılmasına yönelik işbirliği çabalarına katkı sunmaya devam edecektir.

Etiketler : HAKAN FİDAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AZERBAYCAN
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