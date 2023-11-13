VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi
"Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz"
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
13 Kasım 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 14:38:00

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric görüşmede, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ve Konsey gündemindeki konuları ele aldı.

Türkiye, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında bulunuyor.

Etiketler : hakan fidan marija pejcinovic buric avrupa konseyi
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX