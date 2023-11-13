Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.
Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric görüşmede, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ve Konsey gündemindeki konuları ele aldı.
Türkiye, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında bulunuyor.
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