Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı.