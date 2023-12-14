VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bişkek Büyükelçiliği yakınında araç yangını... Türkiye rapor istedi
ABD'li isimden çarpıcı Orta Asya yorumu: Türkiye köprü rolü oynayabilir
İsrail'de çatlak derinleşiyor... Mossad'ın teklifi geri çevrildi
BUDO'da sefer iptalleri
"Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir"
Bakan Fidan Aliyev ile görüştü
14 Aralık 2023 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 11:10:00

Bakan Fidan Aliyev ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan ilham aliyev
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX