10 Ağustos 2023 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 17:10:00
Bakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti'nden Abdul Ghani Baradar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile görüştü.
- Bakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti'nden Abdul Ghani Baradar ile görüştü
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