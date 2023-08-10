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10 Ağustos 2023 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 17:10:00

Bakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti'nden Abdul Ghani Baradar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile görüştü.

Etiketler : hakan fidan abdul ghani baradar afganistan geçici hükümeti
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