Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanaı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.
Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
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