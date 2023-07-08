VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de 100 binden fazla kişi Netanyahu hükümetine karşı tekrar sokaklara indi
İstanbul'da yapılan denetimlerde uygun ürün satmayan 116 fırına ceza kesildi
İran destekli Husilerin İHA saldırısında 2 kişi öldü
Los Angeles'ta özel bir jetin düşmesi sonucu 6 kişi öldü
Papa, göçmen trajedilerine yönelik: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:06:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:06:00

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanaı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Etiketler : Hakan fidan Blinken ABD-Türkiye
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX