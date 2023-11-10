Bakan Fidan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vefatının 85'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 10 Kasım'da Atatürk'ü andı.
Bakan Fidan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklâl Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum.
Milli dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum."
Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklâl Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) November 10, 2023
Millî dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal...
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