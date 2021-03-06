Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.



Bakan Koca, "Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa, salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle, maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa! Söz sırası aşı bekleyenlere de gelir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İKİ ORDUSU var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa, salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle, maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa! Söz sırası aşı bekleyenlere de gelir! pic.twitter.com/Xvhns215n6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

Sağlık Bakanı Koca: Muhalefet liderini, aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Sağlık Bakanı Koca: Belgesiyle açıklamamıza rağmen hala bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz.

Koca: "Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlayıp yolsuzluk imasında bulunmak kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaları yolsuzlukla ithamdır"

Koca: "Çin'le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır."