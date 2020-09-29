Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı: HES uygulamasını hemen indirin

Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES’te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin"