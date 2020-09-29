Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı: HES uygulamasını hemen indirin
Kaynak: Akşam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları tekrar uyararak Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması gerektiğini vurguladı.
Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES’te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin"
İÇERİDE RİSK VAR MI? Girip çıkacağınız her yer için güncel Koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES’te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2020
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