Bakan Fahrettin Koca, 6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.
1013 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanı Koca "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." paylaşımında bulundu.
- Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü
- Bakan Fahrettin Koca, 6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
- RTÜK'ten yayıncılara uyarı: Mevzuata uygun şekilde yayınlayın
- Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan tam not aldı! İlk gün 10 bin araç geçti
- Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
- Bolu'da kumarhane operasyonu! 15 kişiye 45 bin ceza kesildi