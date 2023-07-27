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27 Temmuz 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 20:00:00

Bakan Ersoy: Hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz

Kaynak: IHA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bursları programından mezun olan gençlere ilişkin, "Hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aynı ülkede olmamız gerekmiyor. Tanzanya'da, Kenya'da, Kosova'da, Filistin'de ve Venezuela'da da olsak kalbimiz hep bir atmaya devam edecek.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Avrupa Topluluklar Başkanlığı tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Ersoy, Türkiye Bursları programına 161 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldığını dile getirerek, "Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Endonezya'dan Mısır'a, Nijerya'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanından gençlerin bu programa katılması Türkiye Bursları programının küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünün de en büyük ispatıdır. Bugün Türkiye Bursları ile okuyan bin 848 öğrencimiz mezun oluyorlar. 133 farklı ülkeden gelip mezun olan kardeşlerim, bugün hayatınızda önemli ama çok önemli eşiği geçmiş oluyorsunuz. Daha da önünüzde çok uzun bir yol olduğunu da unutmayın. Belki bir kısmınız eğitimine devam edecek, bir kısmınız ülkesine dönüp aldığı nitelikli eğitimin ardından bilgisini, tecrübesini kendi ülkesine aktaracak. Hayatınızın geri kalan kısmında hepinize içten başarılar diliyorum" dedi.

"TANZANYA'DA, KENYA'DA, KOSOVA'DA, FİLİSTİN'DE VE VENEZUELA'DA DA OLSAK, KALBİMİZ HEP BİR ATMAYA DEVAM EDECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mezun olan gençlerin Türkiye ile ülkeleri arasındaki gönül köprülerinin mimarları olacağını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerle bizim yolumuz ayrılıyor gibi gözükse de biz aslında ezeli ve ebedi bir kardeşliğin altına imza attık. Bu yüzden farklı coğrafyalarda yaşasak da kalbi insanlığın iyiliği için, dünyanın daha adil bir yer olması için atan insanların ayrılması hiçbir zaman mümkün değildir. İnşallah hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için aynı ülkede olmamız gerekmiyor. Tanzanya'da, Kenya'da, Kosova'da, Filistin'de ve Venezuela'da da olsak kalbimiz hep bir atmaya devam edecek."

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Bosna Hersekli Nadia Karic, mezuniyet konuşmasında Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu ve nerede olursa olsun Türkiye'yi gönlünde taşıyacağını dile getirdi. Ayrıca Karic, Türkiye'de mezun olmanın gurur verici olduğunu ifade eder bu gururu da her zaman yaşayacağına dikkati çekti.

Öte yandan Karic, konuşmasının ardından ise mezuniyet ağacına mezun olan tüm öğrenciler adına ismini çaktı.

Bu sene 12'ncisi düzenlenen Türkiye Bursları programı çerçevesinden 133 ülkeden Türkiye'ye gelen 650'den fazla öğrenci mezun oldu.

Programın sonunda ise mezun olan gençler kep attıktan sonra, bakan Ersoy ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Bursları programı Tanzanya Kenya Kosova Filistin Venezuela
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