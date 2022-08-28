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28 Ağustos 2022 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 15:52:00

Bakan Ersoy: Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda konuşan Ersoy, çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hizmet ihracatçılarının, birçok alanda görevler üstlendiğini anlatan Ersoy, yazılım ve bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim ve sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence-kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler aldığını kaydetti.

Türkiye'nin dünya çapında hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını dile getiren Ersoy, "Ülkemiz, petrol, doğal gaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil ancak onlar gibi önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada. Bu, bizim için çok önemli mutluluk vesilesi." ifadesini kullandı.

Ersoy, Türkiye'nin bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Hepinize bu sebeple ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet'in 100. yılında bizi çok daha ileri hedefler bekliyor"

Hizmet ihracatçıları olarak dinamik, yeni şartlara hızla uyum sağlayan, çağının gereklerini takip eden bir sektör olduklarının altını çizen Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında kendilerini çok daha ileri hedeflerin beklediğini, ona göre plan ve hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

Herkese çok büyük işler düştüğünü ifade eden Ersoy, "Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren arkadaşlarıma sesleniyorum; bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli altyapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Dünyanın en çok beğenilen, yeni nesil kabul edilen en önemli cruise portuna sahibiz. Antalya'da yeni havalimanı ihalesi tamamlandı, hızlı şekilde bununla ilgili yatırımlar başladı, kapasitesi çok hızlı şekilde artırılıyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, Antalya-Alanya otoyol inşaatının ihalesinin de başlayacağını, turizmle ilgili gerekli altyapıları tamamladıklarını belirterek, bundan sonra hızlı şekilde yeni hedeflere yöneleceklerini, bunlar için yatırımların yapılması gerektiğini aktardı.

Yatırımla ilgili teşviklerin hükümet tarafından açıklandığını anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem teşvikli krediler hem yatırım KDV'sinin hızlı mahsubu ile ilgili kararnameler yayımlandı. Şu an itibarıyla da başvuranlara gerekli teşvik belgeleri veriliyor. İnşallah hızlı şekilde ihtiyaç duyulan yatırımları sektörümüz tamamlayacak. Yatak arzlarıyla ilgili bahsediyorum. Hızlı şekilde yükselecek olan turist sayılarını, taleplerini karşılıyor hale geleceğiz. Özellikle hizmet ihracatının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada gördüğüm motivasyondan da çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Hem bu sene hem de önümüzdeki seneler için en başta çok büyük büyüme hedefleri açıkladınız. Buradaki inancın, buradaki motivasyonun diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum."

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da çalıştay kapanışında bir konuşma yaptı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sektör temsilcileri katıldı.

Etiketler : SAKARYA AHMET BOLAT HİB Yönetim Kurulu
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