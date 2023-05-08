VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı
Borsa haftaya yükselişle başladı
"Yüzüklerin Efendisi" karakteri Sauron'un adı verildi
Yasa dışı silahların "gönüllü" tesliminin yarın başlayacağını duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi miting hakkında paylaşım
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00

Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı

ABONE OL

Bakan Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fatih dönmez 14 mayıs seçim
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

36'ncı yaşa sette üç pastalı kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX