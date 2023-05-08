08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00
Bakan Dönmez'den 14 Mayıs mesajı
Bakan Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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