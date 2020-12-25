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25 Aralık 2020 Cuma 12:59:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 12:59:00

Bakan Dönmez: Türkiye'de ilk kez lityum üretimine başlıyoruz!

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Türkiye'de ilk kez lityum üretimi resmen başlıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'da elektrikli araç bataryalarında kullanılan ve talep artışı yaşanan lityumun Türkiye'de de üretiminin başladığı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz" dedi.

Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

LİTYUM TALEBİ ARTACAK

Bakan Dönmez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Avrupa ülkelerinin elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için teşvik paketleri ilan ettiğini, 2017 yılında Çin'de elektrikli araçların satışında gözlenen yüksek artış trendinin bugün Almanya, İngiltere ve Fransa'da da açık şekilde görüldüğünü kaydetti. Dönmez, "Hiç şüphe yok ki bu gelişmeler ilerleyen yıllarda elektrikli araçlar için mevcut pil talebini daha da artıracak." dedi.

Etiketler : bakan dönmez fatih dönmez lityum üretim
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