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02 Mayıs 2023 Salı 21:53:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 21:53:00

Bakan Dönmez: Seçim, istiklal ve istikbal noktasına kadar geldi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'taki seçimlerin istiklal ve istikbal noktasına kadar geldiğini belirterek, "Adamlar 3-5 oy alabilmek için ülkeyi bölmeye ve darbe yapmaya çalışanlar da dahil olmak üzere bütün şer odaklarıyla bir araya geldiler." dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Dönmez, 20 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tesisin 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Tesisimiz Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın da beşinci büyüğü. Hamdolsun milletimiz bize destek verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülke daha önce yapılmayan hatta hayali bile mümkün olmayan birçok tesisi yaptı. Başka bir ifadeyle ülkemizde ilkleri başardı. Şimdi enleri başarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli ama Avrupa'nın da en büyük güneş enerji santralinden bahsediyoruz."

Dönmez, AK Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazırlandıklarını ifade etti.

Ülkenin koalisyonlarla çok fazla oyalandığını belirten Dönmez, "Biz geldiğimizde devletin çeşitli organlarında, dolaplarında ve arşivlerinde 100'lerce tozlanmış proje vardı. İşte nükleer enerji santrali, geçen hafta ilk defa yakıtımızı getirdik, yerleştirdik. İnşallah 1 yıl içerisinde de tesis elektrik üretmeye başlayacak. Bizden önce 60 yıl denemişler. Tam 4 kez ihaleye yeltenmişler ama bir türlü yapamamışlar. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan her türlü yatırıma sonuna kadar destek verdi, nükleer santral başta olmak üzere birçok projeyi başlayıp bitirme imkanına kavuştuk." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırladıklarını, altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını vurguladı.

Gelişmiş ülkelerle farkı kapattıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Onların önüne geçebilmemiz için bize 5 yıl daha tam destek vermeniz lazım. Bu 14 Mayıs'taki seçim istiklal ve istikbal noktasına kadar geldi. Adamlar 3-5 oy alabilmek için ülkeyi bölmeye ve darbe yapmaya çalışanlar da dahil olmak üzere bütün şer odaklarıyla bir araya geldiler. Bizim milletimiz Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı söyleyemeyenlerle yol almayacak. Bunu da inşallah 14 Mayıs'ta vatandaşlarımız sandıkta gösterecek. Bu eserler, hizmetler ve yatırımlar devam etsin istiyorsanız Cumhur İttifakı ortak adayı Erdoğan'a ve ittifakımıza destek vermenizi istiyorum. Gerek bugün açacağımız gerekse de açtığımız tesisler ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Etiketler : Dönmez Türkiye Konya
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