Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığındaki il koordinasyon toplantısının ardından kent merkezine geçti.

Buradaki hasarlı binaları inceleyen Dönmez, sonrasında AFAD tarafından kurulan çadır kentte afetzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çocuklarla sohbet eden Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ekiplerine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.