Bakan Dönmez o görüntüleri paylaştı... İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yanma testi
Kaynak: Akşam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın müjdesini vererek dünyaya ilan ettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinden çıkartılan gazın yanma testinin görüntülerini paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gazın yanma testinin videosunu paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu ve keşfin Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olduğu müjdesini vermişti.
DOĞAL GAZIN YANMA TESTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yanma testini paylaştı.
Büyük heyecan uyandıran paylaşımla ilgili Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar"
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020
Tebrikler arkadaşlar�� pic.twitter.com/0F3YpV2k2B
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- Bakan Dönmez o görüntüleri paylaştı... İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yanma testi