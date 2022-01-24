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24 Ocak 2022 Pazartesi 22:03:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 22:10:00

Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesiyle ilgili, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.

"PLANLAMASINI YAPTIK"

İran taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez" 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatırız, onun planlamasını yaptık. Şu anda hamdolsun sanayimiz de üretim kapasitesi açısından oldukça iyi bir seviyeye geldi. Tabii bizim de kontrol edemediğimiz durum oldu. Hafta sonu bakan yardımcımızın başkanlığında bir ekibimizi İran'a gönderdik. 'Mümkünse tehir edelim, kış sonrasına bırakalım, mümkün olursa kısaltalım akış başlasın' dedik. Onlar da mümkün olduğunca çalışacaklarını belirttiler. Tekrar bir gaz akışı olabilir mi diye şartları değerlendiriyorlar. Biz mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sorunun kaldırılması için girişimde bulunduk. Benzer hava koşulları İran'ın batı tarafını etkiliyor. Bakalım inşallah en kısa sürede hal çaresini buluruz" dedi.

"BİR BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran'a herhangi bir borcumuzun söz konusu olmadığını ifade eden Dönmez, "Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. İran'da iç talebin arttığı ve böyle bir kesinti olduğuna dair duyumları aldık ama resmi olarak bunu doğrultma durumumuz yok. İran da iç tüketimini planlamaları gerekiyor. Eğer mücbir sebep yoksa, alıcınına sözleşmeden kaynaklı bir takım yaptırım ve müeyyide hakları var. Karşı taraf kabul etmediğinde uluslararası tahkime taşınıyor konu. İnşallah o boyuta gelmeden çözülür. Sözleşmede her iki tarafın yükümlülüğü var. Bunlara uyulmadığı takdirde hangi yaptırımlar uygulanacağı belli. Hem aradaki yazışmalar, hem de görüşmelerde İran tarafı 10 gün içinde bu işin çözüleceğini deklare etti. Biz daha da kısa sürede yapılması uyarısını yaptık. Biz ülkenin gelimesi, kalkınmasına paralel olarak talep artışı olduğunu yıllar önce öngörmüştük. Yeraltı depolama kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin bir dizi hazırlık yapmıştık. Şu anda iki tane FSRU yüzer gemimiz var. Burada depolama hacmi kadar önemli olan ne kadarını basabiliyor? Biz normal akışımızı yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok.

Etiketler : Bakan Dönmez kademeli Fatih Dönmez
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