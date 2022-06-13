Bakan Dönmez: Gazı karaya taşıyacak borular döşenmeye başlandı

Karadeniz gazının evlere ulaşması için gazı karaya taşıyacak borular bugün döşenmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Dönmez; "Karadeniz gazının evlere ulaşması için gazı karaya taşıyacak borular bugün döşenmeye başlandı." dedi.



Bakan Fatih Dönmez'in konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"

2017 yılında ilk Fatih gemimiz geldiğinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk çalışan vardı. Şimdi neredeyse 3'te 2'si Türk çalışan mevcut. Beyin göçünü tersine çevirdik. Yurt dışına giden ve orada ciddi konumlarda çalışan Türkleri ülkemize geri transfer ettik.

Keşiflerle birlikte tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük keşfi olarak geçtik. Birçok ülkenin ve şirketin dikkatini çektik. Yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Burada hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Bulunan miktar da açıkça açıklandı. 2023'ün ilk çeğreğinde insanımız bu hizmete kavuşacak.