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08 Nisan 2021 Perşembe 19:24:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 19:44:00

Fatih, Amasra-1 kuyusunda sondaja başladı

Kaynak: AA

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Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

Etiketler : Fatih sondaj gemisi filyos limanı Fatih Dönmez
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