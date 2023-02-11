11 Şubat 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 16:27:00
Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde vatandaşların başvurmaları halinde hasarsız konutlara elektrik verilebilecek
Kaynak: AA
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Enerji ve Tabii Bakanı Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.
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