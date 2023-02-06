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06 Şubat 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 12:30:00

Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde enerji hatlarında hasarlar var

Kaynak: TRT Haber

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yaptığı açıklamada, olay anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla, yıkılan hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Maalesef bu depremde enerji altyapılarımızda da ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi. Bu hattımız Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. An itibarıyla tabii bu illerimizde kesintiler yaşanabilir.

Ekiplerimiz de olaya müdahale ediyorlar, bir an önce hattı onarmak için. Enerji nakil hatlarında da TEİAŞ'a ait yaklaşık 30 trafo merkezinde bir hasar söz konusu. Bunların bir kısmı tabii hızlıca onarılacak şekilde, düşük hasarlar ama bir kısmında daha ağır hasarlı olan yerlerimiz de var. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Özellikle hastane, aşevi, fırın gibi tesislerde doğal gaz ve enerjiyi gerek CNG taşıma yöntemiyle gerekse mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız."

Dönmez, Kilis'e geçeceğini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Etiketler : fatih dönmez kahramanmaraş deprem

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