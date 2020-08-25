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25 Ağustos 2020 Salı 16:03:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 16:19:00

Bakan Dönmez: Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın elektrik faturalarının tahsilatını erteliyoruz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sele ilişkin "Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında." dedi. Dönmez, ayrıca "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Olay anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

"Üç bakanımız zaten sürekli burada bulundu, bizim de Enerji Bakanlığının ekipleri yine olay anından itibaren buradaydı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ile bugün Ulaştırma Bakanı ile birlikte olay yerine intikal ettik, incelemelerde bulunuyoruz. Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor, çalışmaları da yerinde görmüş olduk. Burada daha önce elektrik altyapısını yer altına almıştık, tabii ortada 3 metreye varan hafriyat olduğu için taş, toprak, yerin altındaki şebekeyi çalıştırmak kısa vadede mümkün değil. Bir taraftan iş yerlerinin ve binaların elektrik panolarında da ciddi hasarlar var, onların temizlenmesi lazım. Bu molozların tahliyesi gerekiyor ama geldiğimiz nokta sevindirici. Bu molozlar kalkar kalkmaz da zaten geçici olarak elektrik vermeye başlayacağız. Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda elektriği kesik abone sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında."

Bunların da ağırlıklı olarak Dereli ilçe merkezi ve bazı köylerde yer aldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrik direklerimiz, trafo merkezlerimiz, dağıtım merkezlerimiz su altında ve moloz altında kaldı. Geçici çözüm üretiyoruz, mobil jeneratörlerimizi buraya getirdik. Mobil aydınlatma sistemlerini getirdik gece rahat çalışabilsin ekip diye. İnşallah ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini de süratle vatandaşlarımıza kazandırmak. Ben bu vesile ile burada gece gündüz demeden çalışan tüm kamu, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, gönüllülere teşekkür ediyorum. Devletimiz olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren burada zaten tüm kurumlarıyla birlikte yer aldı. Bundan sonra da esnafımızın, vatandaşımızın çözüm bekleyen konularında, sorunlarında da yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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