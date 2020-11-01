  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
İzmir depremiyle bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı yıkıldı
Bakan Kurum açıkladı: Yardım ödemeleri başladı
Bakan Koca 'Zorundayız' deyip uyardı...
"En geç 10 gün içerisinde tamamlanacak"
İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu! Can kaybı artıyor...
HSK'dan flaş İzmir kararı
İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Yürek burkan kare! Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı
Yürek burkan kare! Enkaz alanında göz yaşlarını tutamadı
Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler
Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama
Avrupa'da cesur bir kalem! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım
Peygamberimiz onurumuzdur
Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı!
İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!
MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe
Ege'de peş peşe korkutan depremler
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
01 Kasım 2020 Pazar 20:52:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 20:52:00

Bakan Dönmez açıkladı: İzmir'de elektrik verilmeyen abone kalmadı

ABONE OL

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası kesilen enerji hatlarıyla ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez elektrik verilmeyen aile kalmadığını, doğalgaz abonelerinden de 883'üne gaz verildiğini kaydetti.

İzmir'deki deprem sonrası kesilen enerji hatlarıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Türkiye'yi yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor."

Etiketler : izmir deprem bakan fatih dönmez elektrik doğal gaz izmir depremi son dakika
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER