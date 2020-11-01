Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı

İzmir'deki deprem sonrası kesilen enerji hatlarıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." dedi.



Türkiye'yi yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor."