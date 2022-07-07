VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP ve HDP şaşırtmadı
12 Eylül taktiği! Bir sağdan bir soldan
Yeni petrol müjdeleri an meselesi!
Filme bayram arası
Kolunda servet taşıyor
Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat
Kovid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı
Aşırı teknoloji kullanımı otizme neden olabiliyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Temmuz
Fazla et tüketimi ağız kokusu yapar
Motorine büyük indirim geliyor
Türkiye sınırında büyük gerilim!
Orta Doğu NATO'su hayata geçirilecek mi?
KKTC Meclis Başkanı: Türk ordusundan vazgeçmek yok
İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti
Bakan Koca'dan Konya'daki saldırıya tepki: Dehşet saçan canilik
Putin ile Paşinyan telefonda görüştü
Yaylada bayramlık sürprizi
'Demir Yumruk' operasyonunda 10 tutuklama
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım
Katar'da kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporculara tebrik
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
07 Temmuz 2022 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 08:18:00

Bakan Dönmez: 358 metrede petrol bulduk, bu bir rekor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiğini Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyuları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından incelendi. Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı. Bakan Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.

BAKAN DÖNMEZ İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'deki 'Abdülhamid Han' gemisindeki incelemelerin ardından petrol bulunan Ceyhan'ın Soysalı Mahallesine geldi. Bakan Dönmez'e Vali Süleyman Elban, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve yetkililer eşlik etti.

"TÜRKİYE'NİN EN SIĞ KUYUSU"

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Geçen Eylül 2021'de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" diye konuştu.

"TOPLAM 10 KUYUYA ULAŞACAĞIZ"

'Çukurova 1 ve Çukurova 2' kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, "İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

Bölgede 4-5 sahanın daha olduğunu ve araştırmaları sürdürdüklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi:

"Benzer formasyona, potansiyellere sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar arttırmış olacağız. Son yıllarda Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarımıza yoğunluk vermiştik. Biliyorsunuz ilk keşfimizi Karadeniz'de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az yada çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 4-5 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğalgazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun, dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu keşiften son derece memnun. Belki bu ülke ileride Batman ve Adıyaman'da olduğu gibi üretim merkezi haline dönüşmüş olacak."

Açıklamaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede oturan vatandaşlarla görüştü.

Etiketler : Fatih Dönmez adana ceyhan kuyu petrol
Çizgi roman yazdı

Çizgi roman yazdı
Kızı mezun oldu

Kızı mezun oldu
Bedava şarkı

Bedava şarkı
İlker'e sahneden alkış

İlker'e sahneden alkış
Listeleri sallayacak

Listeleri sallayacak
Ceceli'nin üçlüsü

Ceceli'nin üçlüsü
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
İkinci oldu Acun'u sildi

İkinci oldu Acun'u sildi
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX