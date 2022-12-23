VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı
Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak
Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
23 Aralık 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 11:00:00

Bakan Derya Yanık: Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile 1,6 milyar lira ilave destek verdik

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelere 1,6 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

Temmuzda başlayan ödemelerin, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını vurgulayan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon lira ödeme yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Yanık, "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon lira tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 - 1250 lira olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar lirayı aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı da amaçladıklarını belirtti.

"Çocuk Desteği" ile hanelere 350 - 650 lira arasında ilave ödeme yaptıklarını bildiren Yanık, "Bu kapsamda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon lira destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile hanelerimize 1,6 milyar lira ilave destek verdik." açıklamasında bulundu.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Bakan Derya Yanık, kapsamını genişleterek, bütçesini 40 milyar liraya çıkardıkları desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini duyurdu.

Yanık, "Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinin altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV mütevelli heyetinin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımından faydalanabilecek." açıklamasını yaptı.

Etiketler : derya yanık türkiye aile destek programı çocuk desteği
Şarkının geliri kanserli çocuklara

Şarkının geliri kanserli çocuklara
Ailesine hediyeler aldı

Ailesine hediyeler aldı
90'lar Las Vegas yolcusu

90'lar Las Vegas yolcusu
Dizinin ‘Çiçek'i bulundu

Dizinin ‘Çiçek'i bulundu
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Hera şov

Hera şov
Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi

Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi
Kızıl saçlara ‘Mahkum'

Kızıl saçlara ‘Mahkum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX