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16 Şubat 2022 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 18:11:00

Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede krizin çözümü için diplomatik yolları bir kez daha yineledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla ayrı ayrı telefonda görüştü.

"TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Çavuşoğlu, Lavrov görüşmesinde, Rusya-Ukrayna gerginliğiyle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değindi. Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Bakan Lavrov, ayrıca 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek II. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyid etti.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkürlerini iletti.

Etiketler : Kovid-19 Çavuşoğlu Rusya
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