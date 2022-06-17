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17 Haziran 2022 Cuma 00:49:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 00:49:00

Bakan Çavuşoğlu'nun Balkan turu başladı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, 3 gün sürecek Balkan turu başladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı, "Sırbistan'la yakın zamanda kimlikle seyahat düzenlemesi için protokol imzalanacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan'da temaslarına başladı.

Çavuşoğlu, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edildi.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ve Başbakan Ana Brnabic ile görüştü.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle yakın bir zamanda kısa süre içinde içişleri bakanlarımız kimlikle seyahat düzenlemesinin uygulamaya geçmesi için protokolü imzalayacaklar ve vatandaşlarımız karşılıklı olarak pasaporta ihtiyaç duymadan çipli kimliklerle seyahat edebilecek ve bu sayı artıracak. Sırbistan bu anlamda altıncı ülke olacak" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN BİR SONRAKİ DURAĞI KUZEY MAKEDONYA

Çavuşoğlu, Sırbistan'ın ardından Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine geçti. Çocuklar tarafından bayraklarla karşılandı, Türklerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AP milletvekili ve Avrupa Liberalleri Eşbaşkanı İlhan Küçük, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye-Hırvatistan ilişkileri, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun, 19 Haziran'a kadar sürecek Balkan turu çerçevesinde; Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Balkan turu
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