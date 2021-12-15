Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan da yer al

BAŞKAN ERDOĞAN ŞUBAT AYINDA BAE'YE GİDECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede bölgesel gelişmelere ilişkin ufuk turu gerçekleştirildiğini aktardı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

İkili iş birliğinin ele alındığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de şubat ayında BAE'ye iade-i ziyarette bulunacağını belirtmişti.

ÇAVUŞOĞLU, BAE'Lİ MEVKİDAŞI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, bir diğer görüşmesini de BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede iki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

BAE'Lİ MEVKİDAŞI, ÇAVUŞOĞLU'NU ARACINA DAVET ETTİ

Görüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti.