Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu.

EGE'DEKİ GÖÇMEN ZULMÜ

Yunanistan sahte fotoğraf ve belgelerle bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de bunun cevabını belgelerle verdik.

Biz dört öğrenci için okul açarken, Yunanistan okulları camileri vakıfları kapatıyor.

Yunanistan'ın hava sahasıyla ilgili yaptığı açıklamalar ayrı bir garabet. Uluslararası hukukun açıkça dışındadır.

Anlaşmalarla sana bırakılmayan ada üzerinde tasarrufu tanımıyoruz. Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak.

"TÜRKİYE'Yİ KARŞILARINA ALMAK NE DEMEK BİLİYORLAR"

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hukuksuz adımlarıyla ilgili, "Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak." dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi karşılarına almak ne demek biliyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Bakan Çavuşoğlu:, "ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine uyarıda bulunduk. Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil." dedi.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Çavuşoğlu, "KKTC'nin TDT'ye gözlemci olmasını hedefliyoruz. Rusya'nın şu an da böyle bir girişimi yok." ifadesinde bulundu.

TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ

İki defa Lavrov ile görüştüm görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Güvenlik talepleri var." dedi.