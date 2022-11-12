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12 Kasım 2022 Cumartesi 22:50:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 22:50:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı ve Letonyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl ihracatı konusunu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, her iki bakanla da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve bu bağlamda tahıl ile gübre ihracatının kolaylaştırılması için atılması gereken adımları ele aldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşı
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