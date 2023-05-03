VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe Spor Kulübü 116 yaşında
Bir milli güvenlik tehdidi olarak dezenformasyon ve günün 3 yalanı
Japonya Başbakanı Kişida'nın Afrika turu ve bölgede Japon-Çin rekabeti
Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Müsiad her daim hakkın, hakikatin ve milli iradenin yanında oldu...
Başkan Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı!
03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:31:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı!

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Suriye ile normalleşme) Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriyeliler Suriye ile normalleşme
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Tazminatı bağışladı

Tazminatı bağışladı
50'sinde çifte mutluluk

50'sinde çifte mutluluk
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Aşkı için sahneleri bıraktı

Aşkı için sahneleri bıraktı
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX