Türkiye'den ABD'ye tepki: İbretlik cehalet!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'a yönelik “Türkiye'de değilsiniz” sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz."

Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermişti.

Buna karşılık Pelosi, "Trump'ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong-un'a, Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan'da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD'desiniz." ifadelerini kullanmıştı.