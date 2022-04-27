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27 Nisan 2022 Çarşamba 23:41:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 23:42:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Panama Kanalı'na ziyaret

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama'da, Panama Kanalı'nı ziyaret etti. "Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu çerçevesinde, Türkiye'den, Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Panama'ya gitti.

"KANAL İSTANBUL İÇİN BU TECRÜBEDEN YARARLANACAĞIZ"

Panama Kanalı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı'nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna 23 Nisan'da Uruguay'dan başlamış, ardından da Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'yı ziyaret etmişti.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye
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