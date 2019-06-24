Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Amerika Savunma vekilinin bizim Bakanımıza yönelik mektuba cevabı Savunma Bakanımız gönderdi. Bu mektubun kabul edilebilir bir mektup olmadığını özellikle üslubunun ve tonunun uygun olmadığını belirten bir cevap mektubu gönderdik. ABD'nin S-400'le ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir teklifimiz oldu komisyon için buna benzer yapıcı ve iddialarına da cevap verebilecek önerilerimize ABD bugüne dek olumlu cevap vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye, ABD bir ürünü al dediği alacak ya da alma dediği zaman almayacak bir ülke değil artık. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ve bizim bu süreçten S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin acil hava savunma istemine ihtiyacı var. Yarın türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğu zaman NATO veya herhangi bir müttefikten Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz. Çünkü NATO'nun kapasitesi şu anda ancak Türkiye'nin hava sahasının yüzde 30'unu koruyor. Bazen NATO'nun zaafiyetini göstermeyelim diyorlar. Gerçekleri konuşalım. Müttefiklerimize baktığımızda sınırımızdaki patriotları geri çeken kim? ABD, Almanya ve Hollanda. İspanya ve İtalya'ya çok teşekkür ediyoruz. Biz bunlar olmazsa Türkiye'nin hava sahasını neyle savunacağız? Kendi güvenliğimiz için bu savunma sistemi saldırı füzesi değil ki! Keşke ABD'den müttefiklerimizden alabilseydik. Bir ülkenin başka bir ülkeye al ya da alma talimatı veremez hele hele Türkiye'ye kimse veremez. Cumhurbaşkanımız zaten bu konuyu Trump'la konuşacak.